Парламент Киргизии вновь утвердил в должности премьера Садыра Жапарова

Депутаты Киргизии повторно утвердили Садыра Жапарова в должности премьер-министра страны. Как сообщает «Интерфакс», парламентарии проголосовали единогласно. Парламент также поддержал состав, программу и структуру правительства во главе с Жапаровым.

10 октября Жапарова уже утверждали на посту премьера, но это решение накануне вернул в парламент президент Киргизии.

Новый состав кабинета министров, представленный премьером, является компромиссным результатом переговоров между лидерами партий, протестовавших против итогов выборов, так как в его состав вошли лидеры нескольких политических объединений, отмечает «Интерфакс».