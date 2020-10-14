Close

Парламент Киргизии вновь утвердил в должности премьера Садыра Жапарова

14.10.2020

Депутаты Киргизии повторно утвердили Садыра Жапарова в должности премьер-министра страны. Как сообщает «Интерфакс», парламентарии проголосовали единогласно. Парламент также поддержал состав, программу и структуру правительства во главе с Жапаровым.

10 октября Жапарова уже утверждали на посту премьера, но это решение накануне вернул в парламент президент Киргизии.

Новый состав кабинета министров, представленный премьером, является компромиссным результатом переговоров между лидерами партий, протестовавших против итогов выборов, так как в его состав вошли лидеры нескольких политических объединений, отмечает «Интерфакс».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.