Пригожин пояснил суть исков к Навальному и Соболь

Бизнесмен Евгений Пригожин требует по пять млн рублей с Алексея Навального и Любови Соболь в качестве компенсации по иску о защите чести и деловой репутации.

Причиной иска к Навальному стал его твит, в котором он называет Пригожина «ворюгой», заработавшим состояние «на поставках тухлятины в детские сады и школы», передает «Дождь» содержание заявления. Соболь, по мнению Пригожина, должна опровергнуть утверждение из интервью изданию Znak.com о том, что он — «сумасшедший от безнаказанности придурок из 90-х», который «травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации, получая за это миллиарды из московского бюджета». Этот комментарий касался желания Пригожина взыскать с Соболь и Навального 88 млн руб. из-за расследования о комбинате питания «Московский школьник».

Накануне юристы Пригожина сообщили, что подают иски о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному, Соболь, Леониду Волкову и Владимиру Милову, а также к журналисту Максиму Шевченко.