Азербайджан уничтожил ракетный комплекс на территории Армении

После нанесения азербайджанскими военными удара по ракетному комплексу на территории Армении в Ереване заявили о своем праве атаковать любой военный объект или передвижения на территории АзербайджанаВооруженные силы Азербайджана нанесли удар по территории Армении, уничтожив готовый к пуску ракетный комплекс, сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры», — цитирует сообщение ведомства РБК.
В Минобороны Армении заявили, что удар был нанесен «всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана». Там добавили, что «отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право по той же логике атаковать любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана», ответственность «за процесс изменения зоны боевых действий» в Ереване возложили на Баку.