Российские СМИ запустили акцию в поддержку Ивана Сафронова

Ряд российских СМИ, среди которых «Новая газета», РБК, VTimes, «Дождь», «Коммерсант», «Ведомости» и другие запустили акцию в поддержку экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. 14 октября наступает ровно сто дней, как Сафронов находится в СИЗО «Лефортово». Ни общественности, ни адвокатам, ни самому журналисту за это время так и не было предъявлено никаких доказательств его вины, отмечает «Новая газета».

СМИ, участвующие в акции, поставили на свои сайты баннер с фотографией Сафронова, который на сайт freesafronov.ru, созданный коллегами журналиста, либо на подборку новостей о нем.

«Цель акции — не дать читателям забыть о том, что ФСБ пытается максимально скрыть подробности дела Сафронова от общественности. Коллеги журналиста помнят о нем и выражают ему свою поддержку», - говорится в сообщении участников акции.

Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене 7 июля. Его обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений.