В Москве школьников 6-11 классов переведут на дистанционное обучение

Ученики 6-11 классов школ Москвы с 19 октября по 1 ноября будут переведены на дистанционное обучение. Указ об этом подписал мэр Сергей Собянин. При этом ученики 1-5 классов продолжат обучение в очном режиме.

Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей, пояснил решение Собянин. Кроме того, по его словам, старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения.

Для сокращения количества контактов учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут.