Главное в политике за 12 октября

ГЛАВНОЕ

• Уголовные дела по «дадинской» статье возбудили в отношении протестующих в Хабаровске.

• Пятерых демонстрантов суд отправил под арест.

• В субботу в ход хабаровских протестов вмешался ОМОН, разогнав людей. «Кремль проглядел революцию достоинства: униженные украденным выбором люди требовали восстановления конституционных прав. Им не нужна власть — гражданское общество не про это. Им нужны права. Кремль это упорно отказывается понимать. А все непонятное надо просто задавить», — пишет колумнист NT Андрей Колесников, отмечая, что «белорусский сценарий» пришел в Россию в виде полицейского насилия.

• В Минске милиция пригрозила протестующим применить боевое оружие. 11 октября на протестных акциях в Белоруссии задержали 713 человек.

• Двух оппозиционеров выпустили из СИЗО после встречи с Александром Лукашенко.

• «Сатанински соблазняя заключенных, тиран добился только одного — те, кто польстились, уже забыты народом, те кто отвергли соблазн — стали героями, — пишет политолог Андрей Зубов. — К сожалению Лукашенко и его советники просто неумны. Они действуют по разработкам доинтернетного века, а на дворе ныне иное время. Даже если бы все сидельцы пошли на сговор с Лукашенко, это никак не отразилось бы на протесте. Просто протест нашел бы себе иные персональные символы».

• «Мы не верим в диалог под дулом автомата. Раньше режим торговался политзаключенными как заложниками, с ЕС, чтобы получить желаемое. Теперь они торгуются с собственным народом, и это говорит только об одном: мы сумели заставить их слушать нас. И это значит, что мы должны взять на себя ответственность и довести до конца наш план: остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы», — обратилась к народу Светлана Тихановская, призвав к продолжению мирного протеста.

САНКЦИИ

• Совет ЕС продлил на год санкции в отношении России, введенные из-за применения химического оружия против Сергея Скрипаля.

• Министры иностранных дел стран Евросоюза согласились ввести против Москвы санкции в связи с отравлением Алексея Навального.

• Министры также решили ввести санкций в отношении Александра Лукашенко, если ситуация в Белоруссии не улучшится.

КАТАСТРОФА

• Ученые исключили полигон ядохимикатов из списка источников загрязнений океана на Камчатке — во всем виноваты водоросли.

НОБЕЛЬ

• Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике получили Пол Милгром и Роберт Уилсон из США «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».