Кипр приостанавливает программу «гражданство за инвестиции»

С 1 ноября Кипр приостанавливает действие программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции из-за многочисленных злоупотреблений.

Решение было принято в ходе экстренного совещания кабинета министров. Но власти страны подчеркивают, что речи о полном отказе от практики привлечения инвесторов паспортами, они лишь отказываются от нынешней редакции программы, передает Русская служба «Би-би-си».

В ноябре прошлого года власти Кипра лишили «золотых паспортов» 26 человек, включая девять россиян. В минувший понедельник журналисты показали съемку кипрских официальных лиц, которые согласились помочь вымышленному ранее судимому китайскому бизнесмену получить гражданство. Речь идет о спикере парламента страны Деметрисе Силлурисе и депутате Кристакисе Джованисе. Формально с судимостью претендовать на кипрское гражданство нельзя.