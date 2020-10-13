Украина присоединится к европейским санкциям против Белоруссии

Украина намерена присоединиться к санкциям, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских чиновников, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательная и четкая: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза», — цитирует министра DW.

Говоря о возможных новых санкциях против Минска, Кулеба отметил, что Киев будет действовать «по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним».

2 октября Евросоюз принял санкции против 40 белорусских чиновников, которые считаются ответственными за подавление мирных протестов, репрессии против оппозиционеров и журналистов, а также фальсификации на выборах президента. 12 октября главы МИД государств ЕС заявили о готовности внести в санкционный список и Александра Лукашенко, если ситуация в стране улучшится.