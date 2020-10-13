Коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят на 90%

Коечный фонд, развернутый в России для пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день занят практически на 90%, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

«На сегодняшний день у нас 20% всех пациентов, которые находятся на госпитальной койке, — это пациенты с легкой степенью тяжести. То есть те пациенты, которые должны находиться по сути дома. Они занимают практически 20% коечного фонда. На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%. То есть соответственно минус 20% — вот еще 20% освободившегося коечного фонда», — отметил он, выступая на конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия», передает ТАСС.

По словам Гриднева, «амбулаторная часть ведения пациентов страдает»: «За счет этого возникает гипердиагностика и гиперпоказания для стационарной госпитализации».

Замминистра отметил, что строительство большого количества больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией, неоправданно, так как впоследствии при снижении числа зараженных они будут проставить. Перепрофилирование коек — самый оптимальный вариант, считает он.