ЕСПЧ присудил компенсации двум избитым на митинге на Болотной в 2012 году

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию двум участникам протестного митинга на Болотной площади, прошедшего 6 мая 2012 года. Компенсацию в размере €16 тыс. получит один из организаторов митинга Виктор Захаров, а €16,9 тыс. — 75-летняя пенсионерка Турана Варжабетьян, находившаяся на месте акции, передает Znak.com. Дело Захарова и Варжабетьян против России стало первым в практике ЕСПЧ рассмотрением индивидуальных жалоб на полицейское насилие на Болотной площади.

На митинге Захарова полицейские ударили дубинкой по голове, отчего у него пошла кровь и он потерял сознание. Варжабетьян также получила удар резиновой дубинкой. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

ЕСПЧ установил, что были нарушены статьи 3 и 11 Конвенции о правах человека, которые устанавливают запрет пыток и право на свободу собраний. Следственный комитет ранее заявлял о правомерном применении насилия полицией, так как протестующие действовали незаконно.