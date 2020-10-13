В Москве задержали участников Pussy Riot

Возле Мосгорсуда задержали участника Pussy Riot Тима Бесцвета из-за антигомофобной акции с радужными флагами на правительственных зданиях в день рождения президента Владимира Путина.

«Я пришел в Московский городской суд на заседание по апелляции к Александру Софееву за акцию с флагами. Прямо на входе в здание суда ко мне подошел человек без формы, который показал удостоверение. Он дал знак, и полицейские в форме меня задержали и отвели в автозак», — рассказал Бесцвет «ОВД-Инфо».

На активиста составили протокол о повторном нарушении правил участия в публичных акциях. Его оставляют в отделе полиции на ночь до суда.

Возле отдела полиции «Китай-город» задержали другого участника Pussy Riot Алана Леонгарда.

Участники Pussy Riot провели антигомофобную акцию 7 октября. Они вывесили радужные флаги на зданиях разных ведомств, среди них администрация президента, ФСБ, ОВД «Басманный», министерство культуры и Верховный суд. Позже силовики задержали Елизавету Дидерих и Василия Андрианова, Марию Алехину и Веронику Никульшину. На них составили протоколы по статье о нарушение порядка проведения публичного мероприятия. 9 октября Мещанский суд арестовал активиста Pussy Riot Александра Софеева на 30 суток. Его признали виновным в повторном нарушении правил участия в публичных акциях.