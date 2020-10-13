Евгений Пригожин подает в иски к оппозиционерам о защите чести и достоинства

Юристы бизнесмена Евгения Пригожина подготовили и уже начали подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову.



«Поводом для обращений явились публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клеветнические сведения. Целью судебного разбирательства в рамках заявленных исков является понуждение указанных граждан к уважению чужих прав и законных интересов», — говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.

Любови Соболь, глава юридической службы ФБК Вячеслав Гимади сообщили «Открытым медиа», что им ничего не известно об исках Пригожина.