Герман Греф покидает совет директоров «Яндекса»

Акционерам предлагается переизбрать в совет директоров гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа, а также бывшего директора по технологиям компании Михаила Парахина.
В июне Yandex N.V., головная компания для «Яндекса» и других компаний группы, объявила о параметрах раздела совместных со Сбербанком активов. По условиям «развода» интернет-компания станет единственным владельцем сервиса «Яндекс.Маркет», а банк в июле стал полным хозяином сервиса «Яндекс.Деньги». Раздел активов Греф объяснил тем, что «между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» существует сильная конкуренция.