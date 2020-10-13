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Герман Греф покидает совет директоров «Яндекса»

13.10.2020

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф покинет состав совета директоров «Яндекса». «Срок полномочий г-на Грефа истекает в 2020 году, и он не значится кандидатом на переизбрание», — цитирует РБК сообщение компании.

Акционерам предлагается переизбрать в совет директоров гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа, а также бывшего директора по технологиям компании Михаила Парахина.

В июне Yandex N.V., головная компания для «Яндекса» и других компаний группы, объявила о параметрах раздела совместных со Сбербанком активов. По условиям «развода» интернет-компания станет единственным владельцем сервиса «Яндекс.Маркет», а банк в июле стал полным хозяином сервиса «Яндекс.Деньги». Раздел активов Греф объяснил тем, что «между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» существует сильная конкуренция. 

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