Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум

Светлана Тихановская поставила ультиматум Александру Лукашенко, пригрозив национальной забастовкой. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования, говорится в telegram-канале Тихановской.

«Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены, — требует лидер белорусской оппозиции. — Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда ЦИК объявил победителем президентских выборов Лукашенко. Тихановская, кандидат от оппозиции, заняла второе место. Но, по мнению ее штаба, победила именно она. Итоги выборов не признал и ряд стран ЕС.