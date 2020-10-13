В Нижнем Новгороде разобрали мемориал в память о журналистке Ирине Славиной

В Нижнем Новгороде сотрудники коммунальных служб разобрали мемориал в память о журналистке Ирине Славиной, которая покончила с собой около здания МВД.

«Вчера вечером заметили, что плакаты все выкинули, портреты, свечи, оставили только цветы. Мы часть вернули, а сегодня ночью цветы уже убрали, все убрали, есть даже фотографии, как они моют все, потом там была коммунальная машина большая, в которой валяются цветы», — рассказал «МБХ медиа» зампредседателя нижегородского отделения партии «Яблоко» Алексей Садомовский.

Он отметил, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал, что разбирать мемориал не будут.

2 октября Славина покончила с собой. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — написала она в Facebook. За день до этого у Славиной прошел обыск по уголовному делу о «нежелательной организации», которое завели на нижегородского активиста Михаила Иосилевчиа. У журналистки изъяли компьютеры и телефоны.