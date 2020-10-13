Дарья Домрачева о ситуации в Белоруссии: Бесполезно увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах

Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чьё-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведёт. Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах…не важно, случайно оказавшихся в “горячих" местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет - все одинаковы. Пока, очевидно, что все подобные действия лишь ещё больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку. На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем “завалили/арестовали/уволили.” Не в первобытном же веке живём…Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?

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