Главное в политике за 9 октября

ГЛАВНОЕ

• Рекорд по заболеваемости коронавирусом поставлен в России — за сутки зарегистрировали 12 126 новых случаев заболевания, что стало рекордом с 11 мая, когда прирост составил 11 656 случаев.

• После каникул московские школы могут перейти на дистанционное обучение — с учителей уже собирают заявления о переходе на «удаленку».

• В мэрии Москвы обсуждают также закрытие ночных клубов, баров и караоке, говорят источники РБК.

• Более 30 тыс. пассажиров метро, которым отключили карты проезда более 93 тыс. раз пытались воспользоваться подземкой. «Начальство в неизъяснимой мудрости своей заблокировало бесплатный проезд для пенсионеров. Начальству не приходит в голову, что люди, в том числе и пожилые, садятся в автобус или спускаются в метро по делу — к внуку, например, поехать, пока мама на работе или еще по какой надобности. В поликлинику, допустим — они же, в основном, не в шаговой доступности, — пишет политик Леонид Гозман. — Блокировка бесплатного проезда снизит число поездок только у самых нищих из пенсионеров, настолько нищих, что даже у нас таких, надеюсь, не очень много».

• Швейцария вернула карантин для приезжающих из России.

РЕВОЛЮЦИЯ

• Ввести в Бишкек войска распорядился президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков — в городе объявлен режим чрезвычайного положения.

• Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и бывшего депутата Садыра Жапарова устроили в Бишкеке потасовку — машину Атамбаева обстреляли боевыми патронами.

• Жээнбеков отправил в отставку премьера и правительство.

• Сам президент заявил о готовности уйти с поста, но только после утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти.

• Предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований в случае смены власти в Белоруссии предложила Светлана Тихановская.

• «Когда на днях начались события в Киргизии, многие белорусы с тоской взглянули на юго-восток, подумав, вот бы нам так, в один день — и конец режиму, — пишет историк и политолог Андрей Зубов. — Но я думаю, что завидовать тут нечему. В Киргизии случился очередной переворот. В очередной раз власть от одного территориального клана перешла к другому. До построения стабильной демократии в Бишкеке далеко».

САНКЦИИ

• Дания присоединится к санкциям Евросоюза в связи с покушением на Алексея Навального.

• В санкционный список, предложенный Францией и Германией, и поддержанный Великобританией и Нидерландами, войдут девять человек из администрации президента РФ и силовых ведомств, сообщает Le Monde. Также под санкции может попасть НИИ и технологии, в котором разработали «Новичок».

НОБЕЛЬ

• Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН — это ведущая гуманитарная организация, которая борется с голодом во всем мире.