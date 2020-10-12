«Технопарк» отказался от строительства мусорного полигона в Шиесе

Компания «Технопарк» сообщила о завершении проекта ЭкоТехноПарк «Шиес» и об отказе от дальнейших работ по реализации проекта, включая инженерно-изыскательские и проектные работы.

Земельный участок 15 Га будет рекультивирован, а техника, персонал компании и сотрудники ЧОП покинут территорию станции Шиес до конца года.

«Работы по очистке земельного участка 15 Га от навалов грунта, временных построек, а также завершение планировки (выравнивание поверхности) участка планируется завершить в срок до 20 декабря текущего года <…> Для восстановления плодородного слоя дополнительно будет завезен почво-грунт в объеме свыше 45 тыс. м3, будет высажено свыше 33 тыс. сеянцев сосны», — говорится в сообщении компании.

Строительство полигона для московского мусора в Шиесе вызвало протесты в регионе. Местные жители организовали на железнодорожной станции круглосуточную вахту, мешали проезду техники. В итоге власти решили отказаться от стройки.