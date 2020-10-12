Милиция в Минске грозит применить боевое оружие против демонстрантов

Сотрудники милиции в случае необходимости будет применять боевое оружие против демонстрантов, заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — сказал он.

На акции 11 октября минская милиция задержала сотни протестующих. Сегодня в Минске и регионах проходят марши пенсионеров.