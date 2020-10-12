В Евросоюзе решились на санкции против России из-за отравления Навального

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили ввести против России санкции в связи с отравлением Алексея Навального. Как сообщает ТАСС, сам санкционный список, не утверждался.

Агентство со ссылкой на источники отмечает, что Евросоюз столкнулся с юридической проблемой отсутствия подозреваемых при попытке ввести санкции против конкретных лиц и организаций России. Чтобы избежать этой коллизии, страны ЕС рассматривают вариант создания отдельного механизма, в рамках которого против нескольких российских официальных лиц будут введены санкции не собственно «за применение химоружия», а за противодействие проведению «прозрачного расследования» покушения на Навального.

Ранее Le Monde со ссылкой на собственные источники сообщала, что в санкционный список будут включены девять российских чиновников, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.