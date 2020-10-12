Ученые исключили полигон ядохимикатов из списка источников загрязнений океана на Камчатке

Пробы, взятые на Козельском полигоне ядохимикатов и в близлежащих к нему водоёмах, не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжёлым металлам. Учёные считают, что это место не могло стать причиной загрязнения Авачинской бухты, передают в пресс-службе правительства Камчатки.

«Воды, которые идут от реки Мутнушка, Налычева, ручья Мутный, попадают в северную часть Авачинского залива <…> По ГОСТу эта вода относится к питьевой. Если у кого-то есть недоверие к анализам, про которые мы говорили, то можно поехать на реки Мутнушка и Налычева, зачерпнуть воду кружкой, выпить её и сравнить её с той водой, которая течёт по трубам. То есть это гарантированный результат», — заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Причиной загрязнения не мог стать и Радыгинский полигон, говорит руководитель инспекции государственного экологического надзора Камчатского края Валерий Симаков. По его словам, полигон используется, как стрельбище, и там просто нет никаких структур, хранящих ракетное топливо, горюче-смазочные материалы или другие вещества, которые могли бы стать источником загрязнения.

Вице-президент РАНАндрей Адрианов считает изменение состава воды природным явлением. «Мы столкнулись с достаточно масштабным природным явлением, которое называется вредоносное цветение воды, или красный прилив океана <…> Мы наблюдаем очень высокую концентрацию растительных пигментов в воде в районе юго-восточной Камчатки, в том числе в районе Халактырского пляжа и дальше на юг. Такие явления - это не редкость. Если в предыдущие годы они, в основном, концентрировались на севере полуострова — Карагинский залив, Олюторский залив и до Чукотского полуострова, — то сейчас мы фиксируем рекордные показатели, в том числе хлорофилла А, именно в районе юго-восточной Камчатки. Концентрация хлорофилла начала увеличиваться с 17 сентября. По спутникам мы видим, что фактически рекордные его значения были зафиксированы к 3 октября», — сказал академик.

По его утверждению, в пробах воды из района Халактырского пляжа обнаружено 12 видов микроводорослей. Некоторые из них выделяют достаточно опасные токсины, которые могут вызывать гибель беспозвоночных животных и диарейный синдром у людей

