Россия вышлет двух болгарских дипломатов

Россия в ответ на высылку сотрудников торгпредства в Софии объявила persona non grata двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве.

«12 октября Посол Болгарии А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве «persona non grata». Данный шаг является ответной «зеркальной» мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре с.г. двоих заместителей Торгового представителя России в Софии», — говорится в сообщении МИД России.

23 сентября в МИД Болгарии сообщили о высылке двое сотрудников российского посольства, власти страны обвинили их шпионаже.