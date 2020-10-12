В Хабаровске арестовали пятерых участников акции протеста

Суды в Хабаровске арестовали четверых участников субботней акции по статье об участии в несогласованном мероприятии, создавшем помехи в движении транспорта и пешеходов и одного — по статье о повторном нарушении правил участия в акции. Как сообщает «ОВД-Инфо», 20 суток ареста суд назначил Александру Васильеву. Алексея Левашко суд арестовал на семь суток. По пять суток ареста получили Наталья Мигаль, Алексей Кадин и Татьяна Самодурова.

Во время акции 10 октября силовики с применением грубой силы разогнали участников митинга на площади Ленина. Некоторым задержанным понадобилась медицинская помощь, а один из задержанных потерял сознание после применения к нему силы полицейскими.

Поводом для разгона акции стали несколько палаток, которые протестующие выставили на площади. Задержали тогда более 30 человек.

Силовики возбудили несколько уголовных дел. Два из них — против Александра Приходько и Анастасии Субботниковой — по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Субботникову также подозревают в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.