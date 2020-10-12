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В ЕС договорились о санкциях против Лукашенко

12.10.2020

Министры иностранных дел стран ЕС согласовали общую позицию о введении санкций в отношении Александра Лукашенко, если ситуация в Белоруссии не улучшится.

«Совет ЕС объявляет о готовности ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится», — цитирует заявление Совета ЕС «КоммерсантЪ». Сроки принятия финального решения не уточняются.

Ранее лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали санкции в отношении Белоруссии. В черный список вошли около 40 официальных лиц, но Лукашенко в нем не было.

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