В ЕС договорились о санкциях против Лукашенко

Министры иностранных дел стран ЕС согласовали общую позицию о введении санкций в отношении Александра Лукашенко, если ситуация в Белоруссии не улучшится.

«Совет ЕС объявляет о готовности ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится», — цитирует заявление Совета ЕС «КоммерсантЪ». Сроки принятия финального решения не уточняются.

Ранее лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали санкции в отношении Белоруссии. В черный список вошли около 40 официальных лиц, но Лукашенко в нем не было.