Против участника протестов в Хабаровске возбудили уголовное дело по «дадинской» статье

В Хабаровске против участника протестов Александра Приходько возбудили уголовное дело по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Как сообщает «ОВД-Инфо», поводом для возбуждения дела стало задержание Приходько на акции 10 октября.

22 сентября суд оштрафовал Приходько на 10 тыс. руб. по статье об участии в мероприятии, создавшем помехи движению транспорта и инфраструктуре. 16 сентября Приходько оштрафовали на 5 тыс.

В Хабаровском крае с 11 июля проходят акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. 10 октября полиция и ОМОН в Хабаровске впервые разогнали акцию.