После встречи с Лукашенко бизнесменов выпустили из СИЗО

Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору ИТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО. Они выпущены под домашний арест, передает TUT.BY.

Воскресенский рассказал, что ему поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».

Рабцевич сообщил, что намерен продолжать заниматься бизнесом, потому что в структуре Парка высоких технологий «созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе».

10 октября, Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции. На встрече присутствовали 11 человек. В частности, экс-претендент на пост президента и экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума КС Лилия Власова и Максим Знак, предприниматель Александр Василевич и другие. Содержание беседы участники встречи общим решением оставили в тайне.

Как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники в белорусском руководстве жест Лукашенко был совершен под давлением России. «Москва еще в первом после выборов разговоре Лукашенко с Путиным дала Александру Григорьевичу месяц на подавление протестов. Потом этот срок продлевали, но теперь терпение Кремля лопнуло: ровно два месяца со дня выборов прошло, а протесты даже не стихают, люди выходят на улицы как по расписанию, а в Вильнюсе Тихановская набирает силу и становится серьезным субъектом международной политики, — говорит полковник КГБ, прикомандированный к Совету безопасности Белоруссии. — Российское условие поддержки: успокоить «улицу» без пролития крови, создать видимость демократического обсуждения новой Конституции, через год — сменить Конституцию и спокойно провести новые выборы. Лукашенко попытался все это сделать, но «улица» не утихает, а провести обсуждение новой Конституции с «назначенными оппозиционерами» не выходит — слишком это глупо и смешно получается. Вот и остается — попытаться говорить с врагами или уйти».

По словам собеседника «ОМ», в Кремле хотят, чтобы Лукашенко ушел со своего поста. Но не могут допустить, чтобы это произошло под воздействием «майдана». Поэтому был выбран вариант «спустить все на тормозах»: погасить протесты через диалог белорусской власти с оппозицией, «заболтать» реформы, немного подкорректировать Конституцию, передав правительству и парламенту незначимые президентские полномочия.