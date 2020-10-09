Швейцария вернула обязательный карантин для приезжающих из России

Приезжающие из России в Швейцарию вновь должны будут пройти обязательный двухнедельный крантин. Это же правило распространяется на Канаду, Грузию, Иран, Иорданию, Словакию и Тунис, передает РБК сообщение швейцарских властей.



Обязательный карантин был отменен для прибывающих из России в начале августа. С 15 августа было восстановлено прямое авиасообщение между двумя странами.

Власти Швейцарии отмечают, что отрицательный результат теста на коронавирус не освобождает от прохождения карантина, при этом он не распространяется на транзитных пассажиров, которые провели менее 24 часов в стране или районе с повышенным риском заражения.

