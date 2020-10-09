Дания поддерживает введение санкций против России из-за отравления Навального

Дания присоединится к санкциям Евросоюза в связи с покушением на Алексея Навального, заявил глава МИД страны Йеппе Кофод на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает «Интерфакс», Кофод подчеркнул, что Дания «самым решительным образом осуждает попытку покушения на Навального с применением боевых отравляющих веществ, которая произошла в России».

8 октября введение санкций, которые предложили Франция и Германия, поддержали Великобритания и Нидерланды. Le Monde сообщила, что в «список Навального» войдут девять человек из администрации президента и силовых ведомств. Также под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором в советские времена разработали нервно-паралитическое вещество «Новичок».