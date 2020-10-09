В Бишкеке вводят режим ЧП и войска

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения.

Это сделано «в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков <…> исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации», говорится на сайте президента.

Режим ЧП в Бишкеке вводится с 20:00 часов 9 октября до 08:00 часов 21 октября. Жээнбеков назначил заместителя министра внутренних дел Алмазбека Орозалиева комендантом города.

Режим ЧП предполагает в частности комендантский час, особый режим въезда и выезда, запрет отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом, запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов.

Власти также могут вводить контроль за средствами массовой информации, если они «могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки»; вводить особые правила пользования связью; ограничивать движение транспортных средств.

Генштабу Вооруженных сил поручено ввести в Бишкек войска.