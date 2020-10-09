Армения готова к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ

Армения готова к мирным переговорам по Нагорному Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ, заявил премьер-министр Никол Пашинянна на заседании глав правительств государств-членов ЕАЭС в Ереване.



«Мы верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — цитирует РБК Пашиняна.



По его словам, население Карабаха оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Войну в регионе он охарактеризовал как «азербайджано-турецкую агрессию против армянского народа».

«Россия готова содействовать мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта вместе с другим сопредседателя минской группы ОБСЕ», — сказал в свою очередь российский премьер Михаил Мишустин.



Ранее президент России Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москву «для проведения консультаций». Он предложил сторонам заключить перемирие для обмена пленными и погибшими.