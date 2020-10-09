Учителей московских школ готовят к удаленной работе с 19 октября

С 19 октября, когда закончится дополнительная неделя каникул, московские школы могут перейти на дистанционное обучение. Как пишут «Открытые медиа», преподавателей уже обязали передать личные данные, в том числе номер телефона, транспортного средства, проездных и социальных карт, как того требует указ мэра Сергея Собянина.

В школу имени Полбина (№ 1256) в районе Печатники распоряжение о сборе личных данных поступило от департамента здравоохранения Москвы, рассказала одна из учителей. По ее мнению, 19 октября, в день начала новой учебной четверти, ее школа перейдет на дистанционный формат работы — хотя это еще не объявлено. В одной из школ Бескудниковского района от всех учителей попросили написать заявления о переходе на удаленную работу с 5 октября, рассказала другая собеседница «ОМ». По ее словам, преподаватели сейчас разрабатывают программу в системе «Московской электронной школы».

Источник издания в мэрии говорит, что план перевода школ на «удаленку» с 19 октября существует, но окончательного решения не принято — все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.