Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьера

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о принятии отставки премьер-министра Кубатбека Боронова. Правительство страны также считается ушедшим в отставку, сообщили в пресс-службе президента. Все члены кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

В Киргизии 5 октября начались протесты против результатов парламентских выборов. 6 октября ЦИК признал результаты выборов нелегитимными, а премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Сегодня, 9 октября, о готовности покинуть пост заявил и президент Сооронбай Жээнбеков. Но, по его словам, сначала необходимо утвердить легитимных руководителей органов исполнительной власти.