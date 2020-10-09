Тихановская обещала Лукашенко иммунитет

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила в случае смены власти в стране предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований. Об этом она заявила во время визита в Братиславу, передает DW сообщение Reuters.

Тихановская отметила, что не может простить Лукашенко его преступления, но осознает, что иммунитет ему должен стать частью переговоров о передаче власти. «Если решением станет то, что он уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо», — сказала она.

В Братиславе экс-кандидат в президенты Белоруссии встретилась с главой МИД Словакии Иваном Корчком, а также с представителями неправительственных организаций, политологами и журналистами. Словакия решила отозвать своего посла из Минска для консультаций. Ранее это сделали Германия, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Болгария.