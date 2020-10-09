Трамп в субботу может вернуться к участию в публичных мероприятиях

Президент США Дональд Трамп завершил курс лечения от коронавируса, уже в субботу он может вернуться к участию в публичных мероприятиях, сообщил лечащий врач главы государства Шон Конли. Он отметил, что Трамп очень хорошо отреагировал на лечение, не пострадав от каких-либо побочных эффектов, передает «Голос Америки».

Трамп сейчас находится в изоляции в Белом доме. В четверг он заявил, что не думает, что заразен, и чувствует себя достаточно хорошо, чтобы возобновить предвыборные встречи с избирателями.