Ученые ДВФУ усомнились в загрязнении Авачинского залива отходами с Козельского полигона

Ученые Дальневосточного федерального университета обследовали реки в районе Козельского полигона ядохимикатов и не обнаружили в них следов отравления. Ранее утечку с полигона с полигона называли одной из версий загрязнения воды в Тихом океане на Камчатке.

«Сегодня мы проверяли версию, что акватория Авачинского залива могла быть отравлена ядохимикатами с полигона Козельский. Мы проверили на следы загрязнения реку Мутнушка, которая течет от него, и реку Налычева - единственный путь оттуда в океан. Если бы была утечка, эти реки обязательно были бы отравлены. Однако мы встретили таких индикаторных насекомых, как поденки, веснянки и ручейники. Это организмы, которые обитают только в чистой воде. Они бы неизбежно погибли все при контакте с токсином. В самой реке тоже не замечено каких-либо отклонений от нормы. Все образцы, что мы сегодня собрали, мы тщательно исследуем в лаборатории», — рассказал Кирилл Винников, заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ. Его слова приводит проректор вуза Дмитрий Земцов.

Об изменении цвета воды и запаха в акватории Авачинского залива в конце сентября сообщили серферы. Они жаловались на проблемы со зрением, першение в горле, ухудшение самочувствия. Сотрудники Кроноцкого заповедника и камчатского филиала Тихоокеанского института географии говорили, что в Авачинском заливе погибли 90% донных организмов. 7 октября СК возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных отходов и о загрязнении морской среды.

Причины загрязнения воды так и не установлены. Власти рассматривают несколько версий, среди которых техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Губернатор Камчатки наиболее очевидным источником называл Козельский полигон ядохимикатов.