Президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку

Сооронбай Жээнбеков готов уйти с поста президента Киргизии, как только страна встанет на путь законности, заявил он в обращении к нации. По его словам, политическая ситуация в стране достигла критической точки, и необходимо утвердить легитимных руководителей органов исполнительной власти.

Жээнбеков считает, что необходимо отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений. Для назначения нового правительства необходимы постановление парламента и указ президента. Новые парламентские выборы должен назначить ЦИК, а указ Жээнбеков готов подписать.

«Я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти, и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики», — говорится в заявлении Жээнбекова.