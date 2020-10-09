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Путин призвал Азербайджан и Армению к перемирию и пригласил в Москву глав МИД

09.10.2020

Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москву «для проведения консультаций» по вопросам обмена телами погибших и пленными, президент России предлагает перемирие для обмена пленными и погибшими.

Обращение с призывом прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям Путин сделал после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, отмечают в Кремле.

Главы МИД двух стран приглашены в Москву для переговоров 9 октября.

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