В «список Навального» войдут девять человек

Франция и Германия составили список из девяти человек, которые считаются ответственными за покушение на Алексея Навального, и против которых предлагается ввести санкции ЕС. Об этом пишет Le Monde.

По информации издания, это люди из администрации президента и силовых ведомств. Также под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором в советские времена разработали нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Ограничения ЕС включают замораживание активов и запрет на поездки в Европу. Предложения Берлина и Парижа будут обсуждаться в Совете по иностранным делам в Брюсселе 12 октября.

Ранее власти Франции и Германии сообщили, что предложат партнерам по Евросоюзу ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Санкции предполагается ввести против отдельных чиновников, которые могут быть причастны к отравлению и к нарушению норм международного права. Эти предложения поддержали Великобритания и Нидерланды.