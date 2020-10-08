В Москве продолжаются задержания участников Pussy Riot

Участника Pussy Riot Александра Софеева задержали в Москве.

«Александра Софеева задержали в его квартире. Арендодатель приехал в квартиру по звонку силовиков и открыл им дверь», — сообщает Avtozak Live, отмечая, что сотрудники уголовного розыска дежурили у квартиры активиста более суток.

Софеев был участником акции Pussy Riot против государственной гомофобии — 7 октября, в день рождения Владимира Путина, активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД «Басманный» и министерства культуры. После этого полиция задержала Василия Андрианова, Елизавету Дидерих, Веронику Никульшину и Марию Алехину. Их будут судить по статье о нарушении правил проведения публичной акции.