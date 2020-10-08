В Нижнем Новгороде настоятелю Храма Летающего Макаронного Монстра предъявили обвинение по статье о нежелательной организации

Настоятелю Храма Летающего Макаронного Монстра в Нижнем Новгороде Михаилу Иосилевичу предъявили обвинение по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации.

Следствие посчитало, что семинары движения «Голос» — это проект «Открытой России», а мероприятия по обучению наблюдателей на выборах в Гордуму — «посягательство на основы конституционного строя». Сам Иосилевич обвинение не признал, сообщили в «ОР».

На прошлой неделе в квартире Иосилевича и его центре, Храме Летающего Макаронного Монстра, прошли обыски. Тогда он был подозреваемый, теперь — обвиняемый по делу. Иосилевич никогда не состоял в «Открытой России», отмечают в организации. В рамках дела против Иосилевича силовики провели обыски и у нескольких нижегородских активистов, а также главного редактора издания «Коза.Пресс» Ирины Славиной. Журналистка после этого покончила с собой у здания МВД.