Apple потребовала закрыть Telegram-каналы за раскрытие личности белорусских силовиков

Apple потребовала от Telegram заблокировать три белорусских канала, где выкладываются личные данные белорусских силовиков, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие, — пояснил Дуров. — Я думаю, что это не черно-белая ситуация, и я бы предпочел оставить каналы в покое, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений как Telegram в таких ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах».