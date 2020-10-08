Трамп отказался от онлайн дебатов с Байденом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в предвыборных дебатах с Джо Байденом, которые хотят провести в онлайн режиме. «Я не буду тратить время на виртуальные дебаты», — сказал Трамп, передает Euronews.

По словам Трампа, дистанционные дебаты для него «неприемлемы». Он также обвинил модераторов мероприятия в попытке защитить Байдена.

Независимая Комиссия по президентским дебатам США сообщила ранее, что решение провести встречу онлайн связано с тем, что у Дональда Трампа диагностировали COVID-19. Комиссия сочла необходимым «защитить здоровье и безопасность всех имеющих отношение ко второй встрече кандидатов».