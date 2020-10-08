Михаил Ходорковский: Нужна готовность к драке

За последние дни прочитал комментарии нескольких уважаемых мной людей по поводу преимуществ белорусского или киргизского сценариев революционной смены власти. Сам тоже стебался на эту тему.

А теперь хочу сказать несколько слов серьезно.

Прошу не тратить время тех, кто пытается устыдить «пишущих из безопасности».

Во-первых безопасности в нынешнем мире нет нигде.

Во-вторых «командиры впереди на лихом коне» закончились с появлением снайперов.

В третьих - мне, с моей биографией, просто пофиг.

Ну а теперь по сути.

Я прекрасно понимаю разницу между кланово-олигархической борьбой за власть и борьбой между диктатурой и демократическим движением (которое, правда, тоже может привести к победе нового диктатора или олигархическую группировку).

Полностью согласен (и не раз говорил про это), что мирный переход власти скорее способствует демократическим преобразованиям, а силовой - возвращению авторитаризма в другом обличии.

С чем категорически не согласен, что в случае России возможна смена режима без применения силы или угрозы ее применения.

Я знаю крайне мало случаев «моральной эволюции диктаторских режимов», особенно до смерти диктатора. В отсутствии же безусловных «гарантов соглашений», которых в России (и для России) нет, этот путь вообще не просматривается.

Да, конечно, теоретически можно предположить такой развал экономики, что силовикам вообще нечем платить, даже ободрав население до уровня голодных бунтов. Но до подобного еще, к счастью, далеко.

Остальные же рассказы про «мирный путь», на самом деле рассказы про силовой баланс, когда угроза применения силы со стороны власти наткнулась на встречную угрозу, после чего разум возобладал и либо власть решила, что не стоит ставить на кон свою жизнь, либо силовики решили не ставить на кон свою. 1991 год именно такой пример.

Чили - смена Пиночета, Восточная Европа - везде сила (иногда внешняя) или угроза ее применения.

Победная альтернатива (говорим про относительно крупные страны) - акции гражданского неповиновения без угрозы силового воздействия, включая всеобщую забастовку, может быть успешна лишь тогда, когда люди массово готовы голодать и умирать, приводя ситуацию к той, о которой я писал выше - у них уже ничего нет и режиму нечем кормить силовиков.

Еще раз подчеркну - альтернатива именно массовая готовность к настоящим страданиям.

Мне кажется такой уровень неприятия режима, в современном мире, раньше, гораздо вероятнее, выльется в силовое противостояние.

Поэтому нельзя себя обманывать или позволять обманывать - мирный протест , как и недовыборы при нашей диктатуре - лишь прелюдия, разогрев общества.

Дальше нужна готовность к драке или ничего не будет.

То, что мы можем (и должны) выбирать - момент, когда готовность режима к силовому противостоянию минимальна и наоборот, готовность уйти при определённых гарантиях - максимальна.

Такая ситуация была во время первой болотной - ее прос...ли. Но именно такой баланс сил может сделать смену режима бескровным («мирным»), ну или почти бескровным.

У Белоруссии есть еще вариант - довериться Путину (внешняя сила) и, после этого, ждать победы российской оппозиции.

А вот россияне (и это бремя граждан большой страны) могут чего-то добиться только своими руками.

И только если эти руки будут готовы к драке.

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