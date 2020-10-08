Григорий Голосов о жалобах Путина на изоляцию

В недавнем интервью Путин упомянул о том, что его партнерами по хоккейным утехам выступают в основном сотрудники ФСО, а также упрекнул журналиста в непонимании вопросов безопасности. Все это наводит на мысль об одиночестве в духе известного высказывания Мао «я одинокий монах, бредущий по миру с дырявым зонтиком». Действительно, власть обрекает на известную изоляцию. Но полностью изолированными бывают только диктаторы, потому что конкурентная политика, напротив, обрекает на взаимодействие с людьми. Поэтому демократические правители, в какие бы игры не играли, играют в них отнюдь не только с охранниками, и лучшая гарантия безопасности для них - то, что даже противники не хотят их убить, поскольку остается шанс избавиться от них путем выборов. У диктатора круг доверия стремительно сужается до охранников ну и, конечно, «сладких» деток, как Путин выразился о внуках.

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