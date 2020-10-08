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Полиция задержала участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину

08.10.2020

В Москве полиция задержала Веронику Никульшину и Марию Алехину, которые участвовали в акции по водружению радужных флагов на здания госорганов в день рождения Владимира Путина.

О задержании Никульшиной «ОВД-Инфо» сообщил другой участник группы Pussy Riot Александр Софеев. Девушку увезли в ОВД «Мещанский». Алехину задержали у входа в редакцию телеканала «Дождь». 



7 октября, в день рождения президента Владимира Путина, Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД «Басманный» и министерства культуры. Это акцию они объяснили борьбой с государственной гомофобией. В тот же вечер полиция задержала Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. Позже их отпустили с обязательством о явке для составления протокола о нарушении правил проведения пикета.

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