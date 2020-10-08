Полиция задержала участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину

В Москве полиция задержала Веронику Никульшину и Марию Алехину, которые участвовали в акции по водружению радужных флагов на здания госорганов в день рождения Владимира Путина.

О задержании Никульшиной «ОВД-Инфо» сообщил другой участник группы Pussy Riot Александр Софеев. Девушку увезли в ОВД «Мещанский». Алехину задержали у входа в редакцию телеканала «Дождь».

Только что в районе Таганки за вчерашнюю акцию с флагами задержали Нику Никульшину и везут в ОВД Мещанский pic.twitter.com/JcsPUkWSaQ — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) October 8, 2020