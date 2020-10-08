Совбез Киргизии закрыл границы для исключения побега чиновников из страны

Первый заместитель секретаря Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев, выступающий координатором силовых структур страны, заявил о закрытии границ.

«Я дал команду Государственной погранслужбе, чтобы ни одного чиновника не выпускали за границу. Мы сейчас передали Госпогранслужбе имена всех этих людей, бывших и нынешних чиновников. Мы контролируем, чтобы они не покинули пределы страны», — заявил Суванлиев в интервью радио «Азаттык».

По его словам в ситуации, когда никто не знает, в чьих руках власть, «по вопросам безопасности и обеспечения порядка легитимная власть — мы <…> А премьер-министра, вице-премьер-министров и других — никого нет».

Между тем пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева заявила ТАСС, что Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и «продолжает выполнять свои обязанности».