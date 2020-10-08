Алексей Навальный: Они мечтают, чтобы я не вернулся

Три важных вещи, о которых хочу сказать.

1. Я отлично понимаю, к чему сейчас просто ежедневно выходят какие-то адские заявления чиновников. Вроде этого бреда Пескова. Они мечтают, чтобы я не вернулся. Не сомневаюсь, что если и будет уголовное дело по попытке моего убийства, то оно будет против меня самого или сотрудников ФБК. И обыски у нас пройдут. Тут ничего нового.

Однако моя позиция не менялась. Сейчас мой приоритет — восстановиться как можно скорее, чтобы вернуться и работать в Москве. Сколько этой займет времени — честно, не знаю. И никто не знает, врачи честно говорят, что просто нет опыта наблюдений за такими случаями. Настроены они оптимистично, и я тоже. Работа ФБК продолжается в обычном режиме благодаря вам.

2. В интервью Дудю я сказал, что уверен — моё убийство заказал Путин. Произошедшее после интервью подтверждает мою уверенность. Уголовного дела до сих пор нет. МВД заявляет, что не видит причин для его возбуждения. Ну конечно, а какие причины?

Всего-то человек почти умер, и даже ОЗХО (организация, созданная при активном участии России) подтвердила, что меня отравили боевым химическим оружием.

Если уголовного дела нет, то где моя одежда? Почему я не могу получить свои собственные медицинские документы из Омска? Почему в больницу прибегали полицейские с криками «к нему можно приближаться только в костюме химзащиты»?

Дело раскрыть очень легко. Вы же видели, как подробно отчитывается ФСБ о круглосуточной слежке за мной? Нет проблем установить всех, кто заходил в мой гостиничный номер и вообще приближался. Все на видео есть. Но расследования нет, и вы сами можете прекрасно ответить на вопрос: кто тот человек, умеющий дирижировать всеми — от судов и полиции до ФСБ и больниц?

Интересно, что даже бывший канцлер Германии Шрёдер, вчера подавший в суд на газету BILD из-за моего интервью, в своем заявлении пишет:

Попытка убийства господина Навального с помощью яда должна быть транспарентно расследована компетентными российскими органами. Об этом я также четко сказал в моем последнем подкасте.



Я с понимаем отношусь к трудной личной ситуации, в которой оказался господин Навальный. Тем не менее, его высказывания в интервью газете Бильд и на сайте Бильд о предположительных «тайных выплатах» являются ложными. Он и сам говорит, что у него доказательств этим словам. И тем не менее, газета Бильд и сайт Бильд распространили эти высказывания, не обратившись ко мне за моей позицией на этот счет.



Поэтому я нахожу себя вынужденным предпринять юридические меры в отношении издательства, которое грубейшим образом нарушило мои личные права. Аналогичное произойдет и с любыми другими медиа, которые будут далее распространять ложные утверждения, опубликованные газетой и сайтом Бильд.

То есть друг и доверенное лицо Путина, возглавляющий совет директоров «Роснефти», не сомневается, что меня отравили ядом, и называет произошедшее не иначе как «попытка убийства».

Ну а главное, что хочу сейчас сказать всем: спасибо.

Поддержка самых разных людей — знакомых и неизвестных, близких и далеких — превратилась в ту самую огромную руку, что взяла меня за шкирку и вытащила оттуда, где я был.

Спасибо.





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