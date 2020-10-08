Илью Азара лишили аккредитации журналиста после репортажа из Нагорного Карабаха

Специального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара МИД Армении лишил аккредитации после репортажа из Нагорного Карабаха.

«Армянский МИД аннулировал мою аккредитацию, отобрал выданную ранее карточку аккредитации и запретил заниматься журналистской деятельностью, — сообщил Азар в Telegram. — Официально за то, что я без аккредитации въехал в Карабах, хотя изначально МИД выдал мне, как и остальным журналистам, аккредитацию именно для работы в Карабахе».

Неофициальной причиной стал репортаж из Шуши и Лачина, который, по словам представителя МИД, вызвал негативный общественный резонанс, пишет Азар.

«То, что текст задел патриотические чувства армян и понравился азербайджанцам я понимаю, но еще раз скажу, что это просто репортаж: в нем есть люди, которые высказывают разные мнения, в том числе и яростно-патриотические», — отмечает журналист.

Илья Азар с 2011 года является персоной нон-грата и в Азербайджане за посещение и работу в Карабахе.