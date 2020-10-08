16 человек госпитализированы после начала пожара на кладе боеприпасов под Рязанью

16 человек, пострадавших при пожаре на складе боеприпасов в Рязанской области, госпитализированы. Шесть из них получили травмы в ходе пожара, а 10 человек — в результате его последствий, сообщили в Минздраве.

В стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра находятся 11 человек. В стационаре Ряжского межрайонного медцентра 4 человека, 1 госпитализирован в травмцентр ОКБ вертолетом санитарной авиации.

Сообщается, что за оказанием медицинской помощи обратились 26 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания, головной болью и др. В эвакопунктах оказывали помощь терапевт, психологи, фельдшеры.

Днем 7 октября в Рязанской области начался пожар на территории складов с боеприпасами, которые начали взрываться. Жителей более 10 населенных пунктов эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.