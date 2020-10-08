Марина Литвинович: Теперь мы ничего не увидим

Вчерашнее распоряжение санитарного врача ФСИН застало нас на пути в СИЗО-4. В принципе, мы ждали этого запрета, но не думали, что так скоро. Главное из вчерашнего распоряжения коснулось хозотряда и нас, ОНК. Осужденным хозотряда отменены длительные свидания, а ОНК со вчерашнего дня и до особого распоряжения отменен проход по камерам.

Это большой удар по ОНК и по арестантам. Вот буквально позавчера, проходя по коридорам Бутырки, мы совершенно случайно встретили полупарализованного человека, который при ходьбе подтаскивал свою ногу. Мы его увидели именно потому, что шли внутри СИЗО. Теперь мы НИЧЕГО не увидим. Теперь все проблемы надежно запрятаны в камерах.

Теперь мы можем только вызывать арестантов, называя их фамилию и разговаривать с ними в отдельном кабинете. Это не очень эффективный способ контроля.

Вчера после СИЗО-4 заехали еще в ИВС по Северо-восточному округу. Нашли там тоже двоих людей, вывезенных следователями из СИЗО для ознакомления с делом. Зафиксировали это нарушение, добавим к нашей жалобе в прокуратуру.

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